بولستار 4 تفاجئ عشاق السيارات وتتحول إلى SUV أكثر عملية

كشفت شركة “بولستار” المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة عن إطلاق النسخة الرياضية متعددة الاستخدامات "بولستار 4 SUV"، والتي تأتي بتعديلات تصميمية تمنحها قدرًا أكبر من العملية مع الحفاظ على الأداء الرياضي القوي المعتاد بقوة تصل إلى 544 حصانًا.

سقف أكثر استقامة وزجاج خلفي تقليدي

تعد التغييرات التصميمية في الجزء الخلفي من أبرز الاختلافات في طراز "بولستار 4 SUV" الجديد مقارنة بنسخة الكوبيه؛ حيث حصلت السيارة على سقف أكثر استقامة وباب خلفي عمودي، إضافة إلى تزويدها بزجاج خلفي تقليدي ومرآة رؤية خلفية اعتيادية، متخلية عن الاستغناء الكلي عن الزجاج الخلفي الذي كان يعتمد فقط على الكاميرا الرقمية في طراز الكوبيه.

مساحة رأس أكبر وسقف بانورامي متطور

أثمر التعديل في خط السقف عن زيادة مساحة الرأس لركاب الصف الثاني بمقدار 2.5 سنتيمتر، مما يوفر راحة أكبر أثناء التنقل.

كما زودت السيارة بسقف زجاجي بانورامي واسع يمتد حتى الباب الخلفي، مع توفير خيار السقف "الإلكتروكرومي" الذي يمكن تعتيمه كهربائيًا للحد من التوهج الخارجي.

كما أضيفت قضبان سقف كاملة تزيد قدرة التحميل الديناميكية للسقف إلى 100 كجم.

سعة تخزين واسعة وعملية فائقة

ارتفعت السعة التخزينية للصندوق الخلفي إلى 530 ليترًا عند القياس حتى مستوى ظهر المقاعد، أو 655 ليترًا عند القياس حتى السقف الداخلي.

وعند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، ترتفع سعة التخزين إلى 1665 ليترًا، بينما تصل المساحة الإجمالية المتاحة للتخزين بين الصندوقين الأمامي والخلفي إلى 1680 ليترًا.