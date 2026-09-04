قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بولستار 4 تفاجئ عشاق السيارات وتتحول إلى SUV أكثر عملية

بولستار 4 SUV
بولستار 4 SUV
عزة عاطف

كشفت شركة “بولستار” المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة عن إطلاق النسخة الرياضية متعددة الاستخدامات "بولستار 4 SUV"، والتي تأتي بتعديلات تصميمية تمنحها قدرًا أكبر من العملية مع الحفاظ على الأداء الرياضي القوي المعتاد بقوة تصل إلى 544 حصانًا.

سقف أكثر استقامة وزجاج خلفي تقليدي

تعد التغييرات التصميمية في الجزء الخلفي من أبرز الاختلافات في طراز "بولستار 4 SUV" الجديد مقارنة بنسخة الكوبيه؛ حيث حصلت السيارة على سقف أكثر استقامة وباب خلفي عمودي، إضافة إلى تزويدها بزجاج خلفي تقليدي ومرآة رؤية خلفية اعتيادية، متخلية عن الاستغناء الكلي عن الزجاج الخلفي الذي كان يعتمد فقط على الكاميرا الرقمية في طراز الكوبيه.

مساحة رأس أكبر وسقف بانورامي متطور

أثمر التعديل في خط السقف عن زيادة مساحة الرأس لركاب الصف الثاني بمقدار 2.5 سنتيمتر، مما يوفر راحة أكبر أثناء التنقل. 

كما زودت السيارة بسقف زجاجي بانورامي واسع يمتد حتى الباب الخلفي، مع توفير خيار السقف "الإلكتروكرومي" الذي يمكن تعتيمه كهربائيًا للحد من التوهج الخارجي. 

كما أضيفت قضبان سقف كاملة تزيد قدرة التحميل الديناميكية للسقف إلى 100 كجم.

سعة تخزين واسعة وعملية فائقة

ارتفعت السعة التخزينية للصندوق الخلفي إلى 530 ليترًا عند القياس حتى مستوى ظهر المقاعد، أو 655 ليترًا عند القياس حتى السقف الداخلي. 

وعند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، ترتفع سعة التخزين إلى 1665 ليترًا، بينما تصل المساحة الإجمالية المتاحة للتخزين بين الصندوقين الأمامي والخلفي إلى 1680 ليترًا.

بولستار 4 SUV سيارات بولستار السيارات الكهربائية تصميم السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أغلى إبل في العالم

أسرار «الإبل المليونية».. ناقة واحدة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد