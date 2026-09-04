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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: أنهينا عملية عسكرية استمرت 48 ساعة في مدينة نابلس والقرى المحيطة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إنهاءه لعملية عسكرية استمرت 48 ساعة في مدينة نابلس والقرى المحيطة، موضحا قواته نفذت عمليات تفتيش في مئات المواقع بنابلس واستجوبت عشرات المشتبه بهم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 10 مطلوبين خلال العملية العسكرية في محيط نابلس ودمر وصادر أكثر من 30 مخرطة استخدمت في تصنيع وسائل قتالية بنابلس.

وكشف جيش الاحتلال أنه صادر أسلحة وذخيرة في مناطق العملية العسكرية بنابلس، لافتا لقيام قواته بتنفيذ عمليات هجومية واستباقية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

جيش الاحتلال الاحتلال القاهرة الإخبارية

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