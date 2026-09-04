مقتل 12 مسلحا في عملية أمنية جنوب غربي باكستان

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الجمعة/ مقتل 12 مسلحا؛ إثر عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "كلات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 منهم.

وأشارت إلى أنه تم العثور على كمية من الذخيرة والعبوات الناسفة بحوزة المسلحين القتلى.. مشيرة إلى أنه جاري تمشيط المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".