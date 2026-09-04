تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي يطابق التوقعات ويدعم استقرار الأسواق

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في المستودعات الأرضية بمقدار 30 مليار قدم مكعبة، لتتطابق أرقام التقرير الأخير تماماً مع توقعات المحللين وخبراء السوق.

وتعكس هذه الزيادة تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالتقرير السابق الذي سجل نمواً قدره 15 مليار قدم مكعبة فقط، وهو ما يُرجح تحول نمط الاستهلاك بفعل التعديلات الموسمية بين فصلي الصيف والشتاء.

وأدى توافق الأرقام الفعلية مع التقديرات إلى تعزيز حالة الاستقرار في الأسواق وتبديد المخاوف بشأن تقلبات الأسعار، حيث يعكس توازناً بين مستويات العرض والطلب.

كما يمتد أثر هذا الاستقرار ليشمل حركة الدولار الكندي، نظراً للترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة في الولايات المتحدة وكندا.

ورغم التصنيف منخفض التأثير للتقرير على المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن دقة التوقعات تمنح مستثمري الطاقة وصناع القرار قدرة أكبر على التنبؤ بمسار الأسعار والتداول في سوق السلع