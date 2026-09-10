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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يحافظ على مكاسبه فوق 100 دولار مع تصاعد الهجمات على الملاحة في الخليج

النفط يحافظ على مكاسبه فوق 100 دولار مع تصاعد الهجمات على الملاحة في الخليج
النفط يحافظ على مكاسبه فوق 100 دولار مع تصاعد الهجمات على الملاحة في الخليج
أ ش أ

حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة خلال تعاملات الخميس، بعدما تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، وسط استعداد المتعاملين لمزيد من الاضطرابات في إمدادات الخام، بالتزامن مع شن إيران والولايات المتحدة أكبر هجمات على حركة الملاحة منذ اندلاع الصراع بينهما قبل ستة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% إلى 101.34 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 96.55 دولار للبرميل.

وقالت إيران، الأربعاء، إنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز، بعد أن أغرقت الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيصعّد رده على أي هجمات إضافية.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى «إيه إن زد»، في مذكرة للعملاء: «تشير الهجمات المتبادلة إلى أن تدفقات النفط من الخليج العربي من المرجح أن تظل مضطربة خلال المستقبل المنظور».

ولا تزال حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، أدنى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الجاري والعام المقبل، في ظل تراجع المخزونات العالمية نتيجة فقدان الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وقال هاينز إن اتساع نطاق الصراع يهدد بحدوث اضطرابات أكبر في إمدادات النفط، بعدما اضطرت الأسواق بالفعل إلى تسريع جهودها للتكيف مع تداعيات فقدان الإمدادات القادمة من المنطقة.

أسعار النفط خام برنت الاضطرابات في إمدادات الخام هجمات على حركة الملاحة

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