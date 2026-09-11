للانش بوكس.. طريقة عمل شيبسي الميكرويف في دقيقة

شيبسي الميكرويف في دقيقة من الوصفات السهلة و البسيطة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك في لانش بوكس المدرسة.

قدمة الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شيبسي الميكرويف في دقيقة، فيما يلي…..

مقادير شيبسي الميكرويف في دقيقة



● بطاطس مغسولة بقشرها

● بخاخ زيت

● توابل بطاطس

● ملح و فلفل

● بابريكا مدخنة

● كاري

● بصل و ثوم باودر

طريقة تحضير شيبسي الميكرويف في دقيقة



تقطع البطاطس باستخدام القطاعة شرائح رقيقة جدا

تجفف البطاطس بالمناديل الورقية

تدهن البطاطس باستخدام البخاخ الزيت وتطهى بالميكرويف

تتبل البطاطس بالملح والتوابل وتقدم