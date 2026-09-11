بدون جبن.. ٧ وصفات غير مكلفة لانش بوكس لأول أسبوع مدرسة

مع بداية العام الدراسي، تحتار الأمهات يوميا في اختيار وجبات مناسبة للانش بوكس، خاصة خلال الأسبوع الأول، عندما يحتاج الطفل إلى وجبات سهلة الأكل ومحبوبة حتى لا يعود بالطعام كما هو.

وتشير نصائح التغذية المدرسية الحديثة إلى أهمية التنوع بين مصادر البروتين والحبوب والخضروات والفواكه، مع مراعاة تفضيلات الطفل حتى تكون الوجبة مغذية وفي الوقت نفسه شهية وسهلة التناول.

ساندوتش بانية وخس

يمكن تجهيز شرائح البانية المنزلية داخل التوست، مع إضافة الخس بعد التسخين حتى يحتفظ بقوامه، ويمكن تقديمه مع شرائح خيار أو ثمرة فاكهة.

ساندوتش البيض والخيار

اهرسي البيضة المسلوقة جيدا، وضعيها داخل خبز التوست مع شرائح الخيار، ويمكن إضافة كمية صغيرة من الزبادي للحصول على قوام كريمي.

ساندوتش البطاطس والبيض

تعد البطاطس من الخيارات الاقتصادية التي يمكن استخدامها في اللانش بوكس، ويمكن تحضيرها مهروسة مع البيض المسلوق ووضعها داخل خبز صغير.

ساندوتش الدجاج المشوي

قطعي الدجاج المشوي إلى شرائح صغيرة وضعيه داخل التوست، ويمكن إضافة الخس أو الخيار حسب ما يفضله الطفل.

ساندوتش التونة

يمكن تقديم التونة مع القليل من الذرة والخيار داخل خبز صغير، مع مراعاة اختيار نوع مناسب للأطفال وعدم الإفراط في الكمية.

ساندوتش الفول والبيض

لوجبة اقتصادية ومشبعة، يمكن وضع كمية صغيرة من الفول المهروس داخل خبز صغير مع شرائح البيض المسلوق.

ساندوتش زبدة الفول السوداني والموز

إذا كانت المدرسة تسمح بالمكسرات ولا يوجد لدى الطفل حساسية منها، يمكن تقديم زبدة الفول السوداني مع شرائح الموز في ساندوتش بسيط.

نصيحة مهمة عند تجهيز اللانش بوكس

لا يشترط أن يكون اللانش بوكس معقدا حتى يكون متوازنا؛ التنويع بين البروتين والحبوب والخضروات والفواكه يساعد الطفل في الحصول على عناصر غذائية مختلفة، كما أن تقديم أطعمة مألوفة للطفل في البداية قد يزيد فرص تناوله للوجبة كاملة.