الرئيس عون يبحث تعزيز حضور أمن الدولة والدفاع المدني في الجنوب

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدجار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي اتخذها الجهاز لتفعيل حضوره في الجنوب عموماً، وفي منطقة النبطية خصوصاً.

وتناول البحث أيضاً عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية، فيما كتبت المديرية عبر حسابها على منصة «إكس»: «أمن الدولة في النبطية حضور أمني لحماية المدينة وتعزيز الثقة والأمان».

كما أطلع عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل الدفاع المدني في الجنوب، ولا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب مهامه في مختلف المناطق اللبنانية، وفي مقدمتها مكافحة الحرائق.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد فجرت القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري اليوم ما أدى إلى تدمير معظم المبنى ولم يتبق منه سوى جزء صغير.