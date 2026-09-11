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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صادرات كوريا الجنوبية تقفز بمقدار 82.6 % خلال أول 10 أيام من سبتمبر

صادرات كوريا الجنوبية تقفز بمقدار 82.6 % خلال أول 10 أيام من سبتمبر
صادرات كوريا الجنوبية تقفز بمقدار 82.6 % خلال أول 10 أيام من سبتمبر
أ ش أ

 أظهرت بيانات جمركية صدرت، أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت 82.6 % على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري، مدفوعة بشحنات قوية من أشباه الموصلات وسط الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبلغت صادرات البلاد 35 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 من سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم /الجمعة/.

ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى مسجل له لهذه الفترة من أي شهر، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 30 مليار دولار خلال أول عشرة أيام من يوليو.

وارتفعت الواردات بمقدار 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما يجعل البلاد تحقق فائضا قدره 10.4 مليار دولار.

وقادت أشباه الموصلات الزيادة الإجمالية، حيث قفزت صادراتها بنسبة 270% لتصل إلى 16.5 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى على الإطلاق في أول عشرة أيام من أي شهر.

وارتفعت صادرات المنتجات النفطية بمقدار 57% لتصل إلى 1.87 مليار دولار، بينما زادت صادرات السيارات بنسبة 10% لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

كما سجلت صادرات السفن ومنتجات الصلب زيادة بنسبتي 66.8% و10.3% على التوالي.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 103% لتصل إلى 7.95 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، في حين قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 137.5% إلى 7 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي صادرات البلاد في الفترة من الأول من يناير وحتى يوم 10 سبتمبر، 728.5 مليار دولار بزيادة 54.1% مقارنة بالعام السابق. وقفد وصل الفائض التجاري إلى 212.9 مليار دولار حتى الآن في عام 2026.

صادرات كوريا الجنوبية مجال الذكاء الاصطناعي هيئة الجمارك الكورية

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