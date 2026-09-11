استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مواصي خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 9 آخرون، في قصف قوات الاحتلال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/ - بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مواصي خان يونس ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء أيمن ظاهر، وعمه إسلام بهاء ظاهر، بعد مداهمة منزليهما في البلدة والعبث بمحتوياتهما.