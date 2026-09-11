جيش الاحتلال يزعم تصفية قائد وحدة قنص في لواء رفح

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قام بمساعدة الشاباك في تصفية قائد وحدة قنص في لواء رفح التابع لحركة المقاومة حماس.

ووفق البيان الصادر عن جيش الاحتلال ؛ فقد تم تصفية قائد وحدة القنص في لواء رفح مؤمن جبر السيّد أبو لبدة في منطقة خان يونس.

وكان قائد وحدة القنص في لواء رفح مؤمن جبر السيّد أبو لبدة - في الفترة الأخيرة - عمل على إعادة بناء قدرات حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، اليوم الجمعة، اغتيال قائد لواء خانيونس في حركة "حماس"، محمد يازوري، فيما سقط شهيدان فلسطينيان بهجمات إسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل بالقطاع.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، إنه "في غارة دقيقة ليلة أمس الخميس، استهدف الجيش الإسرائيلي والشاباك محمد يازوري في منطقة خانيونس، الذي كان يشغل منصب قائد لواء خانيونس التابع للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".