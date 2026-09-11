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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج بعد يومين من حضور جنازة أخيها

الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج في جنازته
الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج في جنازته
أخبار العالم

أعلنت العائلة المالكة النرويجية، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة أستريد، شقيقة الملك الراحل هارالد الخامس، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد يومين فقط من مشاركتها في مراسم الجنازة الرسمية لشقيقها في العاصمة أوسلو. 

وأكد القصر الملكي النرويجي نبأ الوفاة، في وقت تعيش فيه الأسرة المالكة حالة حداد بعد رحيل الملك هارالد في 28 أغسطس الماضي.

وكانت الأميرة أستريد قد ظهرت للمرة الأخيرة علنًا خلال جنازة شقيقها، التي أقيمت في كاتدرائية أوسلو في 9 سبتمبر، بحضور أفراد العائلة المالكة وعدد من ملوك وأمراء أوروبا وشخصيات دولية. وشهدت المراسم وداعًا رسميًا للملك هارالد، الذي توفي عن 89 عامًا بعد أكثر من 35 عامًا على العرش.

ونعى الملك هاكون الثامن، نجل الملك الراحل والملك الحالي للنرويج، عمته الأميرة أستريد، مشيدًا بالدور الذي أدته داخل الأسرة المالكة طوال عقود، ووصفها بأنها كانت «ركيزة مهمة» للملك هارالد وللعائلة بأكملها، مؤكدًا أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة وأن الأسرة ستفتقدها.

وُلدت الأميرة أستريد عام 1932، وهي الابنة الثانية للملك أولاف الخامس والأميرة مارثا. وبعد وفاة والدتها عام 1954، تولت أستريد مهام تمثيلية واسعة بصفتها السيدة الأولى للنرويج، واستمرت في أداء هذا الدور حتى زواج شقيقها هارالد عام 1968.

وظلت أستريد على مدى سنوات شخصية بارزة داخل العائلة المالكة، وشاركت في مناسبات رسمية ووطنية، كما ارتبط اسمها بعدد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي رحيلها بعد فترة قصيرة للغاية من وفاة شقيقها، ليشكل خسارة مزدوجة للعائلة المالكة النرويجية خلال أقل من شهر، ويختتم فصلًا طويلًا من تاريخ الأسرة المالكة المعاصرة.

العائلة المالكة النرويجية وفاة الأميرة أستريد شقيقة الملك الراحل هارالد الخامس هارالد الخامس أوسلو

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