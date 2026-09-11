وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم ١١ سبتمبر، حيث ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتبادلا الرؤى حول آخر التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.