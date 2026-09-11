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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جفاف ونقص للأمطار.. ظاهرة «نينيو» تهدد محصول السكر الهندي

السكر
السكر
أ ش أ

تهدد ظاهرة "النينيو" محصول السكر في الهند، مع توقعات بتراجع الإنتاج خلال الموسم المقبل بسبب الجفاف ونقص الأمطار؛ ما قد يزيد الضغوط على الإمدادات العالمية ويدفع نيودلهي إلى زيادة واردات السكر.

وذكرت منصة "ذا ايدج ماليزيا" الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يتراوح إنتاج الهند من السكر بين 29 و31 مليون طن في موسم 2026-2027، مقارنة بنحو 31 مليون طن في الموسم الحالي.

كما حذرت المنظمة الدولية للسكر من أن اشتداد ظاهرة "النينيو" قد يؤثر على المحاصيل في أنحاء آسيا ويسهم في عجز عالمي بنحو 260 ألف طن.

وتعتمد الهند بدرجة كبيرة على الأمطار الموسمية لإنتاج السكر، إلا أن معدلات هطول الأمطار حاليًا تقل بنحو 15% عن المعدلات الطبيعية.

وأسهمت توقعات تراجع الإنتاج في ارتفاع العقود الآجلة للسكر الخام في نيويورك بنحو 30% منذ بداية العام.

وفي ظل ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية، سمحت الهند لمصانع السكر ومصافي التكرير باستيراد السكر الخام دون رسوم جمركية، كما فرضت قيودًا على المخزونات.

ويرى محللون أن البلاد قد تضطر إلى استيراد السكر للعام الثاني على التوالي لإعادة بناء مخزوناتها، مع إمكانية وصول الواردات إلى مليوني أو ثلاثة ملايين طن.

وتراقب الحكومة الهندية أسعار السكر والإنتاج عن كثب، ودعت المصانع إلى الحفاظ على أسعار معقولة وضمان توافر الإمدادات خلال موسم المهرجانات، كما تعتزم متابعة الإنتاج شهريًا لتحسين تقديرات المعروض ودعم قرارات السياسة الحكومية.

النينيو الهند السكر

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