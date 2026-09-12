مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال الأسبوع

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 151 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، في ظل استمرار النشاط الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.

ويشهد المطار اليوم أعلى معدل وصول للرحلات الدولية خلال الأسبوع الجاري، بما يعكس استمرار تدفق السائحين من الأسواق الأوروبية وارتفاع حركة الطيران الوافدة إلى مدينة الغردقة.

وتعمل فرق المطار على إنهاء إجراءات الوصول بصورة منتظمة، بالتزامن مع توافد الرحلات على مدار اليوم، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة لقضاء برامجهم السياحية.

وتواصل المنشآت الفندقية بالغردقة استقبال الوفود القادمة من الخارج، وسط إقبال متزايد على المقصد السياحي المصري، في ظل ما تتمتع به المدينة من شواطئ ومقومات طبيعية وأنشطة سياحية متنوعة.

ويعكس ارتفاع أعداد الرحلات الوافدة إلى مطار الغردقة استمرار الطلب على المقصد السياحي بالبحر الأحمر، بالتزامن مع نشاط الموسم السياحي وتواصل حركة التدفقات القادمة من الأسواق الخارجية.