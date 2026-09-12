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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد منطقة أولاد بركة ويلتقي الأهالي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في زيارة ميدانية تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تفقد اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، منطقة أولاد بركة جنوب المدينة، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة، في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمواطنين ومتابعة احتياجات المناطق الجنوبية.

والتقى رئيس مدينة مرسى علم، خلال جولته عددًا من أهالي المنطقة، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالخدمات واحتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية أكثر انتظامًا لمختلف المناطق التابعة لمدينة مرسى علم.

وشدد الدميني على سرعة فحص المشكلات التي طرحها الأهالي، والعمل على إيجاد حلول لها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل محورًا أساسيًا في العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا والوقوف على احتياجات سكانها على أرض الواقع.

وتأتي الزيارة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مدن ومناطق جنوب البحر الأحمر، ودعم جهود تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات بما يتوافق مع احتياجات الأهالي.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر جنوب البحر الاحمر

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