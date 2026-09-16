قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل
مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها
بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل
خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: تحقيق أمريكي في هجمات سيبرانية استهدفت ناقلتي نفط متجهتين إلى الولايات المتحدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

أفادت مصادر لشبكة «إيه بي سي نيوز» بأن خفر السواحل الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحققان في هجومين سيبرانيين يُشتبه في استهدافهما ناقلتي نفط كانتا في طريقهما إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وبحسب بيان مشترك لخفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، صعد فريق متخصص يضم ضباطاً من خفر السواحل وخبراء في الأمن السيبراني وفريقاً تابعاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إحدى الناقلتين، وهي سفينة تجارية ترفع علماً أجنبياً، في خليج المكسيك يوم 21 أغسطس.

وأوضح البيان أن العملية هدفت إلى التأكد من سلامة الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات على متن السفينة، بعد ظهور مؤشرات على تعرض شبكتها للاختراق من جانب جهات سيبرانية أجنبية.

ووفقاً للمصادر، كانت الناقلة تبحر في مضيق جبل طارق عندما تعرضت للاختراق، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بها لأكثر من 30 ساعة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن طاقم السفينة تعاون مع فريق التحقيق، وساهم في احتواء التهديدات، مشيرة إلى عدم وجود تقارير حتى الآن عن اضطرابات في العمليات التشغيلية أو عدم استقرار السفينة، أو مخاطر جسدية تهدد أفراد الطاقم، أو تداعيات بيئية.

وفي حادثة منفصلة، قالت المصادر إن مسؤولين أمريكيين صعدوا أيضاً إلى ناقلة نفط أخرى في 24 أغسطس ، بعد تعرضها لهجوم سيبراني، لإجراء تقييم مماثل لأنظمتها.

وتبحث السلطات الأمريكية في احتمال تورط إيران في الهجومين، إلى جانب فرضية وقوف جهة أخرى وراءهما بهدف استغلال التوتر والصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة، وفقاً للمصادر.

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، فيما تستمر التحقيقات لتحديد طبيعتها ومصدرها ومدى تأثيرها على أمن الملاحة البحرية.

إيه بي سي نيوز مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السلطات الأمريكية الأمن السيبراني أنظمة تكنولوجيا المعلومات ناقلتي نفط أمن الملاحة البحرية الولايات المتحدة خليج المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

الراند الجنوب إفريقي يستقر بدعم من ارتفاع الذهب وترقب قرار الفيدرالي

الراند الجنوب إفريقي يستقر بدعم من ارتفاع الذهب وترقب قرار الفيدرالي

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق والتصدي للمخالفات بمدينتي “الشيخ زايد وحدائق أكتوبر”

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد