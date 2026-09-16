تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب.. تفجير منزل في حلتا وتفجيرات في المنصوري وغارة على وادي زبقين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الجنوب اللبناني.. حيث سمع اليوم / الأربعاء/ دوي قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب، تبين أن مصدره تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة حلتا في قضاء حاصبيا.

وعمدت القوة الإسرائيلية التي دخلت البلدة إلى تفجير منزل أحد اللبنانيين، فيما كانت المنطقة قد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي بثلاث قذائف.

وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري، استهدفت مزيدا من المنازل والأودية، ما أدى إلى سماع دوي الانفجارات في محيط البلدة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت وادي زبقين.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية تصعيدا ميدانيا متواصلا، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تطال عددا من البلدات والمناطق، وسط حالة من التوتر والترقب في القرى الحدودية.