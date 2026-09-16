الهند تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني بعد تصادم بحري بين سفينتين

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم (الأربعاء) ، القائم بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي، وقدمت له احتجاجا شديدا على ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول وغير مهني" لوحدات بحرية باكستانية في البحر، أدى إلى تصادم مع إحدى وحدات البحرية الهندية.

وقالت الوزارة في بيان إن الواقعة حدثت في المياه الدولية ولم تسفر عن أضرار جسيمة، لكنها أضافت أن سلوك السفينة الحربية الباكستانية يمثل انتهاكا مباشرا للمادة العاشرة من الاتفاق المبرم بين الهند وباكستان في أبريل 1991 بشأن الإخطار المسبق بالتدريبات والمناورات العسكرية وتحركات القوات.

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية أن القائم بالأعمال الباكستاني طُلب منه إبلاغ السلطات المعنية في بلاده بضرورة أن تتحلى جميع الوحدات العسكرية بالقدر اللازم من الحيطة، وأن تلتزم بأحكام الاتفاقات ذات الصلة المبرمة بين البلدين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد تلقى أيضا تعليمات بتقديم احتجاج مماثل إلى وزارة الخارجية في باكستان .