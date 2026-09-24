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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بصوتك فقط.. شات جي بي تي ينفذ المهام عنك على الهاتف

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، إتاحة ميزات تعتمد على الوكلاء الصوتيين في تطبيق شات جي بي تي ChatGPT للهواتف، بما يسمح للمستخدمين بإعطاء أوامر صوتية لتنفيذ مهام متعددة، من بينها إعداد المستندات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص محتوى المحادثات.

وسيتمكن مشتركو باقتي Plus وPro من استخدام تبويب Work على الهواتف لتنفيذ مهام مثل إنشاء مستند، أو إعداد مسودة بريد إلكتروني، أو تلخيص رسائل Slack.

كما تتيح الخدمة للمشتركين تنفيذ مهام أخرى، من بينها إنشاء المواقع الإلكترونية والعروض التقديمية، واستخدام متصفح سحابي، والوصول إلى مجالات إضافية مثل الأدوات المالية داخل ChatGPT.

في المقابل، سيتمكن مستخدمو الباقتين المجانية وGo من استخدام الإضافات والتطبيقات المتصلة بالخدمة.

وقالت OpenAI إن المحادثات الصوتية في ChatGPT ستتضمن مخرجات نصية أكثر تفصيلا، فيما سيتمكن مستخدمو Plus من الانتقال بسهولة بين المحادثة النصية والصوتية. كما يمكن للمستخدم بدء مهمة أو محادثة أثناء التنقل ثم استكمالها لاحقا عبر الكمبيوتر.

ChatGPT

توسيع استخدام الأوامر الصوتية
 

تأتي هذه الخطوة مع تزايد اعتماد المستخدمين على الأوامر الصوتية للتفاعل مع مساعدي الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مهام أكثر تعقيدا.

وفي يوليو، أطلقت OpenAI نموذجها الحواري الجديد GPT-Live، قبل أن تدمجه لاحقا مع تطبيق سطح المكتب، بما أتاح للمستخدمين تنفيذ المهام صوتيا من خلال تبويب Work أو إنشاء تطبيقات عبر تبويب Codex.

وتوفر التحديثات الجديدة قدرات مشابهة على تطبيق ChatGPT للهواتف، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ المهام أثناء التنقل دون الحاجة إلى الانتقال إلى جهاز الكمبيوتر.

وتعمل شركات أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تجربة الاستخدام بين الأجهزة. 

وكانت شركة أنثروبيك قد سهلت مؤخرا الانتقال بين الهاتف والكمبيوتر، كما دمجت واجهتي Cowork وChat.

في المقابل، تواصل OpenAI الفصل بين واجهة المحادثة ومساحات العمل داخل ChatGPT.

شات جي بي تي ChatGPT للهواتف OpenAI المحادثات الصوتية

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