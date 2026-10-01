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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آخر وقت لصلاة العصر.. حكم تأخير الفريضة إلى قبل المغرب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن وقت صلاة العصر، موضحة بداية وقتها ونهايته، والأوقات التي ينقسم إليها وقت أداء الصلاة، كما بينت حكم تعجيلها وعدد ركعاتها والسنن المتعلقة بها، مستندة إلى ما ورد في السنة النبوية من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقت صلاة العصر

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله قد حدد وقت صلاة العصر وبين متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر، حيث يبدأ وقت الصلاة حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما الوقت الذي ينتهي فيه فيقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.

كما ورد عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، رواه الجماعة، ورواه أبو بكر البيهقي بلفظ : «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر»، وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين.

كما يستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

عدد ركعات صلاة العصر

وعن عدد ركعات صلاة العصر فتصلى 4 ركعاتٍ سريةٍ بدون سُننٍ قبليةٍ أو بعديةٍ وقد تُصلّى قبلها أربع ركعات سُنة قبلية، إلا أن ركعات السُنة قبل العصر ، هي سُنّة غير مؤكدة، وصلاة العصر إحدى الصلوات المفروضة، ووقتها حين يصير ظلّ كل شيءٍ مثليه أي ضعفيه.

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بوقت العصر في كتابه العزيز: «وَالْعَصْرِ»وسُمّيت سورةٌ في القرآن باسم العصر للدلالة على عظيم هذا الوقت عند الله سبحانه، وصلاة العصر تُعرف باسم الصلاة الوُسطى، ففيمارواه أحمد والترمذي،أنالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».

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