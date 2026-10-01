رئيس هيئة الأركان الأردنية يبحث مع السفير المجري تعزيز التعاون العسكري

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الخميس، السفير المجري لدى المملكة بيتر جولت ياكاب، وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وذكر بيان للقوات المسلحة الأردنية اليوم / الخميس/ أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون في المجال العسكري، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير المجري عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، فضلا عن الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية.