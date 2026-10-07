سول : إتمام صاروخ نوري الكوري الجنوبي مهمته الخامسة بنجاح

أتم صاروخ نوري الكوري الجنوبي محلي الصنع مهمته الخامسة بنجاح بعد أن تمكن من وضع جميع الأقمار الاصطناعية الرئيسية الخمسة في مداراتها المستهدفة بدقة.

وأعلن مدير إدارة الفضاء الكورية أوه تيه-سيوك، في تصريح اليوم / الأربعاء / ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، نجاح صاروخ نوري الفضائي في مهمته بعد إطلاقه من مركز نارو الفضائي في بلدة غوهيونغ، على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب غرب سول، موضحا أن القمر الاصطناعي الصغير رقم 6 من بين الأقمار الصناعية الخمسة أجرى اتصالا بمحطة الملك سيجونغ في القارة القطبية الجنوبية.

وقد انطلق صاروخ نوري الذي يزن 200 طن من مركز نارو الفضائي في بلدة غوهيونغ، وأكمل رحلته بعد 20 دقيقة من إطلاقه، وتتكون الحمولة من خمسة أقمار صناعية صغيرة من طراز "نيونسات" (NEONSAT) وعشرة أقمار صناعية مكعبة (CubeSats).

وذكرت إدارة الفضاء الكورية أن المرحلتين الأولى والثانية تمكنتا من الانصال بنجاح قبل أن يطلق الصاروخ الأقمار الصناعية على ارتفاع حوالي 575 كيلومترا ، وتم إطلاق الأقمار الصناعية الخمسة من طراز "نيونسات" من الرقم 2 إلى 6، والتي يزن كل منها أقل من 100 كيلوجرام، على فترات زمنية تتراوح بين 35 و40 ثانية، مع دوران المرحلة العلوية من صاروخ "نوري" بزاوية 45 درجة تقريبًا بين كل عملية فصل لتجنب الاصطدامات، وتلا ذلك إطلاق الأقمار الصناعية المكعبة العشرة بمعدل قمرين في كل مرة، بفواصل زمنية قدرها 10 ثوانٍ.