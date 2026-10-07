قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار
منهم متصدقش.. أحمد موسى: بقالي سنين بقول خلوا بالكوا من صفحات تابعة للإخوان تدار من الخارج
الخارجية الأوكرانية: لا يوجد أي تهديد حاليا لانتقال مرض الطاعون إلى أراضينا
الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والعظمى 41 درجة بجنوب الصعيد
إعلامي: الفوز بخماسية أعاد للأهلي الحالة النفسية قبل مواجهة الزمالك
طبيب الأهلي: «أفشة» يشكو من آلام بسيطة في السمانة
سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب «حملة تضليل» مرتبطة باحتجاجات طلاب المدارس
تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين
السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026
فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

شهد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أ.ح. طارق عدلي عبدالله، تدشين لنشي إرشاد سريع «Pilot 1» و«Pilot 2»، إيذانا بدخولهم الخدمة، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد ، وتحت رعاية وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى الدكتور أحمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور ربان ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية ، واللواء بحرى أ.ح. رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالهيئة.

يأتى ذلك في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير وتحديث أسطولها ومواكبة التطور المتنامي في حركة السفن والأنشطة البحرية وتعزيزا لقدراتها البحرية من خلال وحدات حديثة تجمع بين السرعة والكفاءة والقدرة على المناورة، بما يرفع من جاهزية الأسطول لتنفيذ مختلف المهام البحرية بكفاءة وسرعة، ويدعم انتظام حركة التشغيل بالميناء.

وقد تم تصنيع اللنشين بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، حيث تم بنائهما من سبيكة الألومنيوم البحري، ويبلغ طول كل منهما 15,3 مترًا، والعرض 5,20 متر، فيما يبلغ الغاطس 1.4 متر، بما يتناسب مع طبيعة المهام البحرية المخصصة لهما.

ويعمل كل لنش بمحركين تبلغ قدرة كل منهما 550 حصانًا، وتصل سرعته القصوى إلى 25 عقدة، بينما يبلغ مدى الإبحار 500 ميل بحري عند سرعة الإبحار ، بما يوفر قدرة عالية على الحركة وسرعة الاستجابة والمناورة.

كما جُهز اللنشان بأحدث أجهزة الملاحة البحرية، والتي تشمل رادارًا بحريًا، وجهاز قياس أعماق، وجهاز تحديد الموقع، وجهاز التعارف الآلي AIS، بما يوفر إمكانات متقدمة للملاحة ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وسلامة الحركة خلال تنفيذ المهام البحرية.

وروعي في تجهيز اللنشين توفير منظومة متكاملة من وسائل السلامة والأمان، من بينها منظومة متكاملة لاستعادة الأفراد من المياه ، بما يعزز مستويات الحماية أثناء التشغيل وتنفيذ المهام المختلفة.

ويشكل هذا التدشين إضافة نوعية إلى أسطول هيئة ميناء دمياط، بما يدعم توجه الهيئة نحو امتلاك وحدات بحرية حديثة ذات قدرات متطورة، ويعزز جاهزية الميناء للتعامل مع متطلبات التشغيل والخدمات البحرية بكفاءة.

وكانت هيئة ميناء دمياط قد تسلمت اللنشين بعد الانتهاء من بنائهما لدى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، في إطار التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة، حيث تم نقلهما برًا إلى ميناء دمياط ، قبل إنزالهما إلى المياه برصيف الخدمات البحرية بالميناء .

ويعد دخول اللنشين إلى الخدمة إضافة جديدة إلى أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم منظومة الخدمات البحرية بالميناء ، كما يعكس قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات الموانئ المصرية من مختلف وحدات الخدمات البحرية عالية الجودة والقادرة على المنافسة بقوة في السوق الملاحية .

ميناء دمياط احتفالات نصر أكتوبر وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعتمد الحسابات الختامية لصندوق الزمالة بزيادة 14.8%

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30

مصر

مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم "سيناء" في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

بالصور

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد