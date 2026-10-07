حضور مصري قوي بمعرض مراكش للطيران.. والحفني يبحث فرص التعاون والشراكة في صناعة الطيران

شارك وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران «Marrakech Air Show 2026»، المقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري بقاعدة مدارس القوات الملكية الجوية بمدينة مراكش، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وبمشاركة واسعة من الوفود الرسمية وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع والتكنولوجيات المتقدمة، ويرافقه الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني.

تأتي المشاركة المصرية في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المتخصصة، والاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في صناعة الطيران، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار، واستعراض المقومات والإمكانات التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني المصري.

وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد الدكتور سامح الحفني لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني، وتبادل الخبرات، ودعم الربط الجوي، إلى جانب بحث فرص الشراكة والاستثمار، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم المصالح المشتركة في مجال النقل الجوي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران تفرض مواصلة تطوير القدرات التشغيلية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا والتشغيل وتطوير الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في الصناعة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن مصر تمتلك مقومات عديدة تعزز مكانتها كمحور مهم للنقل الجوي، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة المطارات، والخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة، لافتًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية، إلى جانب دعم قدرات الناقلات الجوية الوطنية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وخدمة الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة السياحة والتجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن تحديث منظومة الملاحة الجوية والتحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل محاور رئيسية في خطط تطوير قطاع الطيران، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات وتعزيز انسيابية الحركة الجوية، بالتوازي مع الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن مكانة مصر الرائده في مجال الطيران المدني وشبكة مطاراتها توفران فرصًا واسعة لتوسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن المشاركة في معرض مراكش تمثل منصة مهمة للقاء صناع القرار وكبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات واستكشاف مجالات التعاون التي تخدم خطط تطوير القطاع.

وتشهد الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران والفضاء والدفاع مشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة، إلى جانب وفود رسمية رفيعة المستوى، ويجمع المعرض قطاعات الطيران المدني والعسكري والفضاء والدفاع والتكنولوجيات المتقدمة، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات وصناع القرار.

ويتضمن المعرض عروضا جوية ومعرضًا ثابتًا للطائرات ولقاءات مهنية تجمع الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والوفود الرسمية، إلى جانب فعاليات تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بما يوفر منصة دولية لبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار واستشراف آفاق جديدة لنمو هذه الصناعات.