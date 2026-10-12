قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وهدفا الأحمر صحيحان
وسط تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية.. مباحثات بين وزيري خارجية السعودية وإيران
الأنبا باسيليوس يلتقي راهبات إيبارشية المنيا ويقدم لهن نصائح من واقع الحياة| صور
مصر وماليزيا ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتؤكدان دعم القضية الفلسطينية
3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة
فريق إغاثة ومساعدات فورية.. قرارات عاجلة من التضامن بشأن حادث الطريق الزراعي بالقليوبية
مشاهد مؤلمة.. لحظة استهداف مطار الرياض قبل صعود معتمرين للطائرة
ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك أمام الأهلي
خبير بالشأن الآسيوي: استهداف المنشآت المدنية بالسعودية جريمة.. وواشنطن تواجه حسابات معقدة
متحدث مجلس الوزراء: 8500 مشارك في منتدى مصر 2026
بعد ثنائية القمة.. الأهلي يوسع الفارق مع الزمالك في سجل الانتصارات التاريخية
عمرو موسى يدعو لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لمواجهة تصاعد التوترات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026: إجهاد بسيط

العقرب
العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية القوية والطموح الكبير، كما يعرف بقدرته على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، ويميل دائمًا إلى التفكير العميق وعدم الكشف بسهولة عما يدور بداخله.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

 إذا بدأ يومك بالارتباك، أو التأخير، أو شعور بالقلق، فلا تفترض أن كل شيء يسير على نحو خاطئ. اجعل خططك بسيطة في النصف الأول من اليوم. قد بحذر، وتأكد من الطرق، وتجنب ردود الفعل الحادة إذا تحدث أحدهم بتهور.

توقعات برج العقرب صحيا

قد يكون جسمك أكثر حساسية من المعتاد، لذا فإن الحركة الحذرة والراحة الكافية أمران مهمان قد يظهر التسرع في الصباح، أو سوء الوضعية، أو التوتر النفسي على شكل ثقل في الجسم أو إجهاد بسيط، لذا كن لطيفًا أثناء السفر وتجنب الإجهاد المفرط إذا كنت تتنقل يوميًا، فامنح نفسك وقتًا إضافيًا بدلًا من التسرع.

توقعات برج العقرب عاطفيا

إذا كنت مرتبطًا، فقد تبدو الاختلافات في الرأي أكبر في النصف الأول من العلاقة، خاصةً فيما يتعلق بالأولويات المالية، أو خيارات الأسرة، أو من هو الأكثر مراعاةً للآخرين. لا تُضخّم خلافًا واحدًا. 

برج العقرب اليوم مهنيا

 حافظ على سجلاتك منظمة، واحفظ المستندات بشكل سليم، وتأكد من النقاط المهمة كتابيًا عند الحاجة. قد يشعر الطلاب بتشتت بسبب حالتهم المزاجية أو مشاغلهم العائلية، لذا قد تكون جلسات الدراسة القصيرة مع فترات راحة أفضل من ساعات الدراسة الطويلة القسرية.

توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

قد يحمل لك الجزء الأول من اليوم رسائل متفرقة، أو مشاكل في التنقل، أو عدة مسؤوليات صغيرة في وقت واحد، بينما تدعم الساعات الأخيرة اتخاذ قرارات أوضح وزخمًا أفضل. خطوة عملية جريئة واحدة، مثل إرسال الاقتراح، أو إجراء المكالمة، أو طرح السؤال، أو حجز الزيارة، يمكن أن تغير طريقة تفكيرك. قد يؤثر الأشقاء أو الجيران أو زملاء الدراسة أو زملاء الفريق على سير يومك.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

ترشيحاتنا

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقري المحافظات

اليوم العالمي للفتاة.. المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقرى المحافظات

الراحل محمد عبد الغني الجمسي

بالتزامن مع التوترات الإقليمية.. تركي آل الشيخ يستعيد تصريحات للمشير الجمسي

غاز

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026.. الرابط والخطوات وطرق السداد

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد