حسام غالي: فوز الأهلي خارج ملعبه بعد التأخر بهدف مؤشر على تحسن الأداء

أكد حسام غالي، قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي خارج ملعبه، رغم التأخر بهدف، يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين أصبحوا أكثر تماسكًا، وأن الانسجام بينهم بدأ في الزيادة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح غالي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يشهد تطورًا تدريجيًا في شكل الفريق وأدائه داخل الملعب، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة أكبر قبل خوض المواجهات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن ينجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 82، من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق، ليمنح الفريق الأحمر فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي، لحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.