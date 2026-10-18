بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، قادمة من هويما في أوغندا، بعد فوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت بذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وسجل هدفي الأهلي عمر الساعي، وأحمد سيد زيزو، من ركلة جزاء، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد الـ25 من أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة القناة في الدوري الممتاز يوم الأربعاء القادم، قبل خوض مباراة العودة أمام كيتارا.