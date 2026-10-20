رالي «تحدي عبور مصر» يختتم رحلته بالوادي الجديد

في مشهد يعكس تنوع المقومات السياحية والتفرد البيئي لمحافظة الوادي الجديد، اختتم رالي «تحدي عبور مصر» (Cross Egypt Challenge)، في نسخته الخامسة عشرة، رحلة عبوره للمحافظة ضمن فعالياته المقامة خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2026، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ، ولمسافة تقارب 2400 كيلومتر تضم عدد من أبرز المقاصد السياحية المصرية.

ويحظى الرالي بأهمية تتجاوز طابعه الرياضي، من خلال الإسهام في الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية؛ حيث اجتاز المشاركون الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة، مرورًا بمركز الداخلة، وصولًا إلى مدينة الخارجة، وقرية بغداد بمركز باريس، في تجربة مميزة جمعت بين رياضة الدراجات النارية واستكشاف المشاهد الطبيعية والمقومات البيئية التى تتمتع بها المحافظة.