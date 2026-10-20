الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ91 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبلت فرقه الدفعة الـ91 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، فيما شاركت الفرق في توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية ومغادرتها البلاد.

وقدم الهلال الأحمر المصري، خلال مراحل العبور عبر معبر رفح، حزمة من الخدمات الإنسانية للجرحى والمرضى ومرافقيهم، شملت الدعم النفسي، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال وجودهم بالمعبر.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، حيث تواصل فرقه العمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات والخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تقديم الدعم الإنساني للوافدين من قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تخفيف معاناة الجرحى والمرضى ومرافقيهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم خلال رحلة العلاج.