325 كشفًا طبيًا بالمجان خلال يومين.. حصاد القافلة الطبية بوحدة الأمل في القصير

اختتمت القافلة الطبية الشاملة بوحدة الأمل الصحية بمدينة القصير أعمالها، بعد توقيع الكشف الطبي على 325 حالة خلال يومين، مع تقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمواطنين بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، انتهاء أعمال القافلة، التي نُفذت بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وإدارة القوافل العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

6 خدمات طبية للمواطنين بالمجان

وشملت الخدمات المقدمة خلال القافلة تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان وتنظيم الأسرة، إلى جانب الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، فضلًا عن صرف الأدوية مجانًا للمستفيدين.

واستهدفت القافلة تيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفير خدمات الكشف والفحوصات والعلاج دون مقابل.

استمرار القوافل الطبية بالقصير

وتأتي القافلة ضمن جهود دعم المبادرات الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.