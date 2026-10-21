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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تطلق معسكر الجوالة للطلاب الجدد لتنمية المهارات القيادية والكشفية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أطلقت جامعة قناة السويس فعاليات معسكر الجوالة لصقل وتنمية مهارات الطلاب الجدد، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، ويستمر خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2026، في إطار حرص الجامعة على تنمية قدرات الطلاب، وتعزيز مهاراتهم القيادية والحياتية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق.
يُقام المعسكر تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، 
والدكتورة هبة الله عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، 
والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بقيادة الأستاذة ابتسام سليم.

ويهدف المعسكر إلى بناء جيل جديد من الطلاب يمتلك مقومات القيادة والقدرة على الاعتماد على النفس، من خلال منظومة تدريبية متكاملة تستهدف إكساب المشاركين المهارات الكشفية الأساسية وفنون الحياة في الخلاء، وتعزيز قدراتهم القيادية وروح المبادرة وتحمل المسؤولية، إلى جانب تنمية ثقافة العمل الجماعي والانضباط الذاتي وإنكار الذات، وإثراء حصيلتهم المعرفية بالمعلومات العامة والمهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصياتهم وصقل خبراتهم.

ويأتي تنظيم المعسكر في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به الإدارة العامة لرعاية الشباب في احتضان الطلاب الجدد ودمجهم في المجتمع الجامعي، من خلال توفير بيئة تربوية محفزة تسهم في اكتشاف طاقاتهم الكامنة وصقل مواهبهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، بما يعكس رسالة الجامعة في إعداد شخصية طلابية متكاملة علميًا ومهاريًا ووطنيًا.

ويُقام المعسكر تحت إشراف فني من نخبة متميزة من قادة العمل الكشفي والجوالة، وهم القائد حسام حسني، والقائد إسماعيل محمود حامد، والقائد محمد حسن عطية، والقائد عمرو السيد نظيف، بما يدعم تحقيق أهداف المعسكر وتنفيذ برامجه التدريبية والتربوية الموجهة للطلاب الجدد.

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