بالأرقام| محمد صلاح بين عمالقة أوروبا.. ومبابي يحكم عرش المساهمات التهديفية

فرض الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد نفسه على قمة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال المواسم الأخيرة بعدما تفوق على نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بينما واصل النجم المصري محمد صلاح حضوره القوي باحتلال المركز الرابع متقدما على البرازيليين فينيسيوس جونيور ورافينيا وفقا لإحصائية نشرها حساب "PopFoot" عبر منصة "إكس".

واعتمد التصنيف على إجمالي الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة التي قدمها اللاعبون مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال الفترة من موسم 2021-2022 وحتى موسم 2026-2027 مع احتساب عدد المباريات ومعدل المساهمات التهديفية لكل لاعب.

مبابي يتربع على قمة الأكثر مساهمة تهديفية

تصدر كيليان مبابي القائمة بعدما وصل إلى 354 مساهمة تهديفية بواقع 272 هدفا و82 تمريرة حاسمة خلال 311 مباراة ليؤكد فاعليته الهجومية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

وجاءت هذه الأرقام خلال مشوار النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى جانب مشاركاته مع منتخب فرنسا ليواصل تأكيد مكانته بين أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

واحتل الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 330 مساهمة تهديفية، بعدما سجل 268 هدفا وصنع 62 هدفا خلال 321 مباراة.

وحل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ثالثا بإجمالي 305 مساهمات تهديفية منها 261 هدفا و44 تمريرة حاسمة خلال 285 مباراة مستفيدا من معدلاته التهديفية المرتفعة منذ بداية مشواره مع بوروسيا دورتموند وصولا إلى تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يتفوق على نجوم ريال مدريد وبرشلونة

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وقائد طرابزون سبور التركي حضوره ضمن نخبة اللاعبين الأكثر تأثيرا هجوميا بعدما احتل المركز الرابع برصيد 249 مساهمة تهديفية خلال 291 مباراة سجل خلالها 155 هدفا وصنع 94 آخرين.

وتقدم صلاح في التصنيف على مجموعة من أبرز نجوم القارة الأوروبية، يتقدمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي جاء في المركز السادس برصيد 210 مساهمات تهديفية، ومواطنه رافينيا نجم برشلونة الذي احتل المركز التاسع بإجمالي 179 مساهمة.

وتكشف أرقام قائد طرابزون سبور عن دوره الهجومي المتكامل إذ لم يقتصر تأثيره على تسجيل الأهداف بل امتد إلى صناعة الفرص لزملائه وهو ما منحه أفضلية في سباق الأرقام أمام عدد من نجوم الصف الأول في أوروبا.

ليفاندوفسكي وبرونو فرنانديز ضمن العشرة الأوائل

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الخامس برصيد 233 مساهمة تهديفية بعدما سجل 193 هدفا وصنع 40 آخر خلال 287 مباراة بينما احتل البرتغالي برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد المركز السابع بإجمالي 199 مساهمة.

وحل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 196 مساهمة تهديفية متقدما على رافينيا الذي جاء تاسعا بـ179 مساهمة فيما أكمل الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي قائمة العشرة الأوائل برصيد 177 مساهمة خلال 308 مباريات.

وتعكس القائمة حجم المنافسة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية على مدار المواسم الماضية، فيما يواصل محمد صلاح تعزيز مكانته بين اللاعبين الأكثر تأثيرا في الثلث الهجومي بفضل قدرته على الجمع بين التهديف وصناعة الأهداف.