كندا تتسلم أول مقاتلتين من طراز "إف-35" ضمن خطة لامتلاك أسطول يضم 88 طائرة

تسلمت كندا أول مقاتلتين من طراز "إف-35 إيه لايتنينج 2"، في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا الأمريكية، في خطوة تمثل بداية تنفيذ خطة لتحديث أسطول القوات الجوية الملكية الكندية، عبر اقتناء 88 مقاتلة لتحل محل طائرات "سي إف-18 هورنت" الحالية.

وذكرت القوات الجوية الملكية الكندية، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرتين ستستخدمان في دعم تدريب الأطقم العسكرية وتأهيل الأفراد اللازمين لتشغيل الأسطول الجديد، مشيرة إلى أن ثماني مقاتلات من الطراز الجديد ستتمركز في قاعدة لوك لأغراض التدريب.

ومن المقرر أن تصل أولى المقاتلات إلى كندا عام 2028، فيما تستهدف البلاد تحقيق القدرة التشغيلية الأولية للأسطول بحلول نهاية عام 2030، والوصول إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة بحلول نهاية عام 2034، بالتزامن مع اقتراب طائرات "سي إف-18" من نهاية عمرها التشغيلي بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

وكانت الحكومة الكندية قد وافقت على اتفاق شراء المقاتلات في يناير 2023، فيما أجرت أول طائرة "إف-35" مخصصة لكندا رحلتها التجريبية الأولى في ولاية تكساس الأمريكية يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتعتزم كندا كذلك تعزيز قدراتها في مجال الإنذار المبكر والقيادة والسيطرة الجوية من خلال اقتناء ست طائرات من طراز "ساب جلوبال آي"، مع توقعات بإمكانية توقيع عقد الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.