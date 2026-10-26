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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التقدم لجائزة النشر الدولي للباحثين لعام 2026 بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا (إدارة البحوث العلمية) بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لجائزة النشر الدولي للأبحاث التي تم نشرها خلال عام 2026 وما تبقي من عام 2025، وذلك بناءً على موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (رقم 471).  

تستهدف الجائزة أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والزملاء من غير أعضاء هيئة التدريس من منتسبي جامعة قناة السويس. وتتضمن الشروط الرئيسية ما يلي:  
أن يكون البحث منشورا بالفعل وليس مجرد مقبول للنشر.  
أن يكون البحث منشورا في دورية علمية دولية محكمة لها رقم تسجيل دولي (ISSN)، وذات معامل تأثير رصين (IF) صادر عن (Clarivate Analytics) ومدرجة في (Journal Citation Report - JCR).  
ألا يزيد عدد المؤلفين على عشرة مؤلفين، ما لم يكن ترتيب الباحث المتقدم الأول أو الأخير أو الباحث المسؤول عن المراسلة (Corresponding Author)، مع جواز السماح بأي عدد من المؤلفين على البحث.  

أوضحت إدارة الجامعة أنه يتم تقديم نسخة ورقية بالإضافة إلى أسطوانة (CD) أو عبر البريد الإلكتروني لإدارة البحوث العلمية ([email protected])، على أن يتضمن ملف التقديم استمارة التقديم والشروط، وملخص البحث (Abstract)، والبحث الأصلي بصيغة (PDF) أو عبر نموذج (Google Form).  
وقد حُدد نهاية شهر مارس لعام 2027 كآخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة.  
جدير بالذكر أن هذا التنظيم يأتي تحت مظلة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالإدارة العامة للدراسات العليا برئاسة الأستاذة بثينة السيد سعفان المدير العام، وبإشراف الأستاذة آمال جابر محمد مدير إدارة البحوث العلمية.

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