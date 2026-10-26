صحة الإسماعيلية: المرور على 241 منشأة غذائية وقرارات بالغلق لعدد 65 منشأة وتحرير 267 محضر مخالفات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية قاموا بالمرور الميداني على ٢٤١ منشأة غذائية على مستوى المحافظة خلال إسبوعين ،شملت محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، وأسفرت الحملة عن إعدام ٥٢٨ كيلو جرام من الأغذية و٦٥ لتر من السوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٢٦٧ محضر مخالفات تنوعت بين ١٠٥ محضر عدم وجود شهادة صحية، و١٦٢ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٦٥ منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة الأستاذ السيد النمر مراقب عام الأغذيه بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.