مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية يتصدرها لقاء طرابزون سبور الذي يضم النجم المصري محمد صلاح أمام ريزة سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي إلى جانب القمة المرتقبة بين جالاتا سراي وفنربخشة.

وتتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية بمواجهة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي وإشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني بينما تشهد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مباريات مهمة أبرزها الاتحاد أمام نيفتشي والأهلي ضد الغرافة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وفقا للجدول المعلن بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

بشكتاش × إسطنبول باشاك شهير – 7 مساء – beIN Sports HD 4

ريزة سبور × طرابزون سبور – 7 مساء – beIN Sports HD 1

جالاتا سراي × فنربخشة – 9:30 مساء – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية × أوساسونا – 11 مساء – beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ليون – 10:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

نيفتشي × الاتحاد – 4:45 مساء – beIN Sports HD 2

الأهلي × الغرافة – 7 مساء – beIN Sports HD 1

العين × تراكتور – 7 مساء – beIN Sports HD 2

القادسية × السد – 9:15 مساء – beIN Sports HD 1

القوة الجوية × باختاكور – 9:15 مساء – beIN Sports HD 3