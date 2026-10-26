لجنة حمايةالطفل تفحص حالتها النفسية. تطورات واقعة تعذيب منة في الإسكندرية

شهدت واقعة اتهام أب بالتعدي بالضرب المبرح على ابنته منة، البالغة من العمر 9 سنوات، بمنطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية، تطورًا جديدًا، بعدما انتدبت النيابة العامة أخصائية نفسية واجتماعية من لجنة حماية الطفل، لتقييم الحالة النفسية للأطفال داخل الأسرة والوقوف على الآثار النفسية المحتملة للواقعة.

ومن المقرر أن يشمل الفحص هدى عزت عاشور، الشقيقة الكبرى للطفلة منة، بهدف تقييم حالتها النفسية والاجتماعية، وتحديد احتياجاتها للحماية والدعم، في ضوء الاتهامات المتداولة بشأن ما تعرضت له الطفلتان داخل الأسرة.

كانت هدى عزت عاشور قد ظهرت في مقاطع مصورة منشورة عبر مواقع إخبارية، تحدثت خلالها عن تعرضها وشقيقتها للضرب، متهمة والدهما بتعذيب منة وممارسة سلوكيات وصفتها بغير الأخلاقية مع الفتيات داخل الأسرة، وهي ادعاءات تخضع للتحقق من جانب جهات التحقيق المختصة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة منة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، وتبدو عليها آثار إصابات متفرقة، ما أثار حالة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبها تحرك الأجهزة الأمنية وضبط والدها على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة والتقارير الطبية والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، فيما يأتي التقييم النفسي والاجتماعي ضمن الإجراءات الرامية إلى تحديد احتياجات الأطفال وضمان توفير الحماية اللازمة لهم.