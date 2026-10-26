رئيس اتحاد السلاح: تنظيم اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية نجاح جديد لمصر

أكد طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، على أهمية تنظيم مصر لاختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية بتنظيم مشترك مع الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني.

وشدد "الحسيني" في تصريحاته للمركز الإعلامي للبطولة، على أن النجاح الكبير للاتحاد في الفوز باستضافة وتنظيم الاختبارات يُعد نجاح جديد للدولة المصرية في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية والمنافسات الدولية في مختلف الألعاب.

وتابع رئيس اتحاد السلاح: الاختبارات ستقام طبقًا للمعايير الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، حيث ستُجرى الفعاليات على هامش بطولة الجمهورية للبنين والبنات فردي وفرق.

واختتم طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، مشددًا على أن الاختبارات تشهد حضور اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح كمراقبين، بخلاف اللجنة المشكلة من اللجنة العليا للحكام بالاتحاد الدولي للسلاح.

وتنطلق اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر الجاري بتنظيم مشترك بين الاتحادين الدولي والمصري للسلاح بمقر نادي النادي بالعاصمة الجديدة

وتمنح استضافة بطولة العالم للسلاح 2026 ومن قبلها اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية، زخمًا جديدًا واهتمامًا كبيرًا، حيث أصبحت مصر واجهة دولية مشرفة ومتميزة لاستضافة أبرز وأهم الفعاليات والمنافسات الرياضية القارية والدولية في مختلف اللعبات.