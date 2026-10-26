قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لدعم السعودية
الري: تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الأمطار تحديات متزايدة للأمن المائي
نوصيكم ببلدكم.. شيخ الأزهر: لا تتخلوا عن وحدة السودان وسخّروا الدين لوحدة الصف
تكنولوجيا جديدة لربط التأمين الطبي بالموارد البشرية وتسهيل خدمات الموظفين في مصر
3 جلسات سرية.. البرلمان يكشف تفاصيل تفويض الرئيس في إجراءات دعم السعودية
وزير الخارجية: لا علاقة بين السد الإثيوبي وقضية منفذ المياه البحري
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد السلاح: تنظيم اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية نجاح جديد لمصر

رئيس اتحاد السلاح
رئيس اتحاد السلاح
حسام الحارتي

أكد طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، على أهمية تنظيم مصر لاختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية بتنظيم مشترك مع الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني.

وشدد "الحسيني" في تصريحاته للمركز الإعلامي للبطولة، على أن النجاح الكبير للاتحاد في الفوز باستضافة وتنظيم الاختبارات يُعد نجاح جديد للدولة المصرية في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية والمنافسات الدولية في مختلف الألعاب.

وتابع رئيس اتحاد السلاح: الاختبارات ستقام طبقًا للمعايير الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، حيث ستُجرى الفعاليات على هامش بطولة الجمهورية للبنين والبنات فردي وفرق.

واختتم طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، مشددًا على أن الاختبارات تشهد حضور اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح كمراقبين، بخلاف اللجنة المشكلة من اللجنة العليا للحكام بالاتحاد الدولي للسلاح.

وتنطلق اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر الجاري بتنظيم مشترك بين الاتحادين الدولي والمصري للسلاح بمقر نادي النادي بالعاصمة الجديدة

وتمنح استضافة بطولة العالم للسلاح 2026 ومن قبلها اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية، زخمًا جديدًا واهتمامًا كبيرًا، حيث أصبحت مصر واجهة دولية مشرفة ومتميزة لاستضافة أبرز وأهم الفعاليات والمنافسات الرياضية القارية والدولية في مختلف اللعبات.

طارق الحسيني الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني الاتحاد الدولي للسلاح الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

اتفاقية مكة

قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

ترشيحاتنا

السيدة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي أشخاص على سيدة بقنا

المتهمين

طالب يخدع والده ويوهمه باختطافه ببني سويف | تفاصيل

محمد صلاح

تأجيل دعوى محامي ضد محمد صلاح لجلسة 15 نوفمبر لحلف اليمين

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد