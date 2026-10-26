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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية بعد إجراء التعديلات، تمهيدًا لعرض الصورة النهائية للوثيقة على مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الإصدار الثاني من الوثيقة وخطتها التنفيذية، موضحًا أنه تم عرض الخطة على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، التي أبدت إشادة واسعة بها.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى طرح الوثيقة لحوار مجتمعي استمر شهرين، والتوافق على صورتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، على أن تُعرض على مجلس الوزراء.

وأوضح هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري في تنفيذ الوثيقة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وثيقة سياسة

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