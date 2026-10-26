رداد يبحث استعدادات استضافة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

استقبل حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحث ملفات التعاون المشترك والاستعدادات الجارية لعقد الدورة 105 لمجلس إدارة المنظمة،بالقاهرة...وتناول اللقاء أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومؤتمر العمل العربي، والتحديات التي تواجه المنظمة في ضوء تداعيات كافة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، والإطار الاستراتيجي لخطة عمل عامي 2027 و2028، والرؤية العربية 2045، إلى جانب الملفات المالية والإدارية والتنظيمية، وتقارير نشاط المنظمة وإنجازاتها، ونتائج اجتماعات اللجان العربية المعنية بقضايا العمل والتنسيق المشترك.

وأكد رداد أهمية تعزيز دور منظمة العمل العربية في دعم قضايا العمال، وتطوير سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل العربية وتحقيق التنمية المستدامة..كما أوضح استمرار مساندة مصر لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى المزيد من التنمية وفرص العمل ..من جانبه، أعرب السيد فايز المطيري عن تقديره للتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الإدارة، مؤكدًا الحرص على إنجاح أعمال الدورة المقبلة والخروج بنتائج تدعم العمل العربي المشترك وتواكب المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها على أسواق العمل...