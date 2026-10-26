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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مع السفير اليوناني بالقاهرة فتح آفاق جديدة للاستثمار

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، السفير اليوناني نيكولاس باباجيورجيو لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المهندس احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومروة كامل مدير العلاقات الخارجية.

وأكد محافظ الإسماعيلية عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية، وما تزخر به من فرص واعدة في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، فضلًا عن تميزها في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها المانجو والفراولة والزيتون، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية واستثمارية ومناطق حرة واقتصادية تمثل فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون.

وقد عكس اللقاء حرص الجانبين على استمرار التواصل وتبادل الرؤى بشأن فرص التعاون المستقبلية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري واليوناني، والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن التطور الاقتصادي والاستثماري في الاسماعيلية

ويأتي اللقاء في إطار توجه محافظة الإسماعيلية نحو تعزيز علاقاتها الدولية، والترويج لمقوماتها الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم فرص التعاون مع مختلف الدول الصديقة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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