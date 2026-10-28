رئيس مياه القناة: تطهير كامل مأخذ المحطات لتوفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، البدء في أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بإقليم القناة ” السويس،والإسماعيلية، وبورسعيد”، من الحشائش العالقة والمخلفات من " الترعة " وذلك طبقا لتنفيذ الخطة الدورية الموضوعة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

وأكد المهندس أحمد التراس، أن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مراحل متعددة تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتى تؤثر على سحب المياه، وعلى الطلمبات والمواتير الخاصة مأخذ كل محطة، للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمواتير الخاصة بكل محطات، وذلك الإنتاج كوب نظيف طبقا للمواصفات القياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، انه تم الانتهاء من تطهير مأخذ عدد من محطات مياه الشرب منها، محطة مياه أبوصوير الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبوسلطان البلد، ومحطة مياه القنطرة غرب الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه ابوخليفة الصغرى والتي تعمل بطاقة تصميمية 9000 متر مكعب يوم، كما تم الانتهاء من تطهير مأخذ مجمع محطات مياه القصاصين، ومحطة مياه المحسمة والتي تعمل بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب يوم، ومحطة مياه ام عزام والتي تعمل بطاقة تصميمية 2400 متر مكعب يوم.

وشدد المهندس أحمد التراس، علي سحب العينات العشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة، من مختلف المناطق، والمتمثلة في المنازل، والمقاهئ، والمدارس، ودار العبادة، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة، وأفضل لمواطنى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

بينما ناشد التراس، المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائية " الترعة" وذلك يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة فى أعمال التنقية وتنظيف الترعة من تلك المخالفات، والتى تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضى للمواتير والطلمبات التى تقوم بسحب المياه من الترعة للمحطات، وأن هدف الشركة الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية الصحية المصرح بها.