الغربية.. بدء تنفيذ الطبقة الرابطة بطريق السنطة البلد بطول 1.5 كم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة بطريق السنطة البلد، بطول 1.5 كم وعرض متوسط 8 أمتار، في إطار استكمال أعمال رصف الطريق ورفع كفاءته، وتحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال أهالينا.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركتهم اليومية، ورفع كفاءة البنية التحتية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف، والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للمعايير المحددة وتحقيق الاستفادة المرجوة لأهالينا.