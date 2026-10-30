غلق باب التصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وبدء فرز الأصوات.. صور

أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد غلق باب التصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتارية الهيئة الوفدية، وبدء فرز الأصوات في الانتخابات.

وانعقدت الهيئة الوفدية لحزب الوفد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وذلك لانتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

ونص القرار رقم 259 على دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لانتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد القرار فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، مرفقة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح، حيث يتم استقبال طلبات الترشيح اعتبارًا من العاشرة صباحًا من يوم السبت 10 أكتوبر 2026، ولمدة 6 أيام تنتهي في الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، على أن تتولى لجنة التنظيم المركزية بالحزب برئاسة السكرتير العام تلقي الطلبات.

كما حدد القرار يومي الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر قبل الخامسة مساء.

وقصر القرار حق الترشح على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، كما قصر حضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها.

وحدد القرار مبلغ 25 ألف جنيه كرسوم للترشح لعضوية الهيئة العليا، و10 آلاف جنيه رسم الترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، باعتبارهما مساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وفي القرار رقم 260 لسنة 2026، دعا رئيس الوفد الهيئة الوفدية إلى اجتماع غير عادي في اليوم نفسه، الجمعة 30 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحًا، لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

واستند القرار إلى المادة 45 من لائحة النظام الداخلي، التي تنص على "تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي بدعوة من رئيس الحزب للهيئة الوفدية غير العادية للاجتماع وذلك للنظر في هذا التعديل وإقرارها ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها علي الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقا للمادة العاشرة من هذا النظام والمسددين لإشتراكاتهم حتي تاريخ هذا الإنعقاد وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين".

"أما اقتراحات الأعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون المقترح مقدماً من مائتي عضو علي الأقل".

ونص القرار على أحقية أعضاء الهيئة الوفدية في تقديم مقترحات لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع غير العادي، شريطة تقديم المقترح كتابة إلى رئيس الحزب من خلال 200 عضو على الأقل، وذلك قبل موعد انعقاد الهيئة الوفدية بعشرة أيام على الأقل.

وأكد القراران أن العمل بهما يبدأ من تاريخ صدورهما، مع إلغاء ما يخالفهما من قرارات.