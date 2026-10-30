ميلان يمدد عقد نجمه رسميا 5 سنوات

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، حتى يونيو 2031.

ولعب بوليسيك – البالغ من العمر 28 عامًا في بروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي قبل انضمامه إلى ميلان في 2023.

وسجل اللاعب الأمريكي 44 هدفا في 141 مباراة مع الفريق وكان هدافه في موسم 2024-2025.

بيان رسمي

وقال ميلان في بيان: "يعكس تمديد عقد بوليسيتش التزاما مشتركا بمواصلة التقدم الذي أحرزناه معا في السنوات الأخيرة، وطموح لمواصلة التحسن وتحقيق إنجازات جديدة وكتابة المزيد من الفصول التي لا تُنسى في تاريخ النادي".

ومثل بوليسيتش منتخب بلاده في نسختين من كأس العالم، كما فاز أربع مرات بلقب أفضل لاعب كرة قدم أمريكي في العام.