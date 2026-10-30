الخارجية الأمريكية توافق على بيع 500 صاروخ باتريوت لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع محتملة لأوكرانيا تشمل 500 صاروخ اعتراضي من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، بقيمة تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات كييف على التصدي للهجمات الصاروخية والجوية الروسية، بالتزامن مع تصاعد الضربات التي تستهدف المدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» الجمعة 30 أكتوبر 2026، إن الصفقة تشمل صواريخ «PAC-3 MSE» المتطورة، إلى جانب قطع غيار ومعدات وخدمات لوجستية ودعم فني وبرامجي، على أن تتولى شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية تنفيذها بصفتها المقاول الرئيسي.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تمويل الصفقة سيأتي بالكامل من مساهمات حلفاء وشركاء أوكرانيا، وليس من أموال أمريكية مباشرة، إذ ستوفر كندا وألمانيا والنرويج التمويل عبر برنامج «JUMPSTART»، إلى جانب أموال وطنية ممولة من قرض الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وتأتي الموافقة بعد أيام من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن بلاده انتظرت قرابة شهر للحصول على موافقة واشنطن بشأن إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، في ظل احتياج القوات الأوكرانية إلى تعزيز مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وتهدف الصفقة، وفق وزارة الخارجية، إلى دعم منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الأوكرانية، والحفاظ على قدرة كييف على تشغيل أنظمة «باتريوت» في مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية المستمرة.