قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع 500 صاروخ باتريوت لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع محتملة لأوكرانيا تشمل 500 صاروخ اعتراضي من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، بقيمة تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات كييف على التصدي للهجمات الصاروخية والجوية الروسية، بالتزامن مع تصاعد الضربات التي تستهدف المدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» الجمعة 30 أكتوبر 2026، إن الصفقة تشمل صواريخ «PAC-3 MSE» المتطورة، إلى جانب قطع غيار ومعدات وخدمات لوجستية ودعم فني وبرامجي، على أن تتولى شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية تنفيذها بصفتها المقاول الرئيسي.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تمويل الصفقة سيأتي بالكامل من مساهمات حلفاء وشركاء أوكرانيا، وليس من أموال أمريكية مباشرة، إذ ستوفر كندا وألمانيا والنرويج التمويل عبر برنامج «JUMPSTART»، إلى جانب أموال وطنية ممولة من قرض الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وتأتي الموافقة بعد أيام من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن بلاده انتظرت قرابة شهر للحصول على موافقة واشنطن بشأن إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، في ظل احتياج القوات الأوكرانية إلى تعزيز مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وتهدف الصفقة، وفق وزارة الخارجية، إلى دعم منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الأوكرانية، والحفاظ على قدرة كييف على تشغيل أنظمة «باتريوت» في مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية المستمرة.

وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا باتريوت منظومة الدفاع الجوي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

رئيس نادي الأولمبي الجديد

طارق السيد رئيسًا للنادي الأولمبي بعد حسم الانتخابات بالإسكندرية

صحة الإسماعيلية

"صحة الإسماعيلية" تغلق 3 منشآت طبية خاصة وتنذر 15 أخرى خلال حملة رقابية

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بمواصلة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية وتكثيف الحملات المرورية

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد