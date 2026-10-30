هاني ميلاد: تراجع مبيعات الذهب 50% مقارنة بالعام الماضي

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع معدلات شراء الذهب في السوق المحلية بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، سواء بالنسبة للمشغولات الذهبية أو السبائك، في ظل حالة التذبذب والضبابية التي تشهدها الأسعار عالميًا ومحليًا.

رئيس شعبة الذهب يحذر من تأثير ركود السوق على المصانع والوظائف

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن سوق الذهب تمر حاليًا بمرحلة تشبه الركود، نتيجة حالة القلق لدى المواطنين وعدم وضوح اتجاهات الأسعار، وهو ما انعكس على قرارات الشراء والطلب على المشغولات والسبائك.

وأوضح أن توقف نظام الائتمان الاستهلاكي والتقسيط المتاح سابقًا لشراء الذهب أثر سلبًا على معدلات المبيعات، وحرم شريحة من المستهلكين من الاستفادة من هذه الآلية لاقتناء المعدن الأصفر أو شراء احتياجاتهم من المشغولات الذهبية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن استمرار تراجع المبيعات قد ينعكس سلبًا على المصانع العاملة في القطاع، فضلًا عن بعض الوظائف المرتبطة بصناعة وتجارة الذهب، نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي داخل السوق.

وفيما يتعلق بتوقعاته لحركة الأسعار، رجح ميلاد أن يشهد الربع الأول من عام 2027 عودة الذهب إلى الارتفاع، حال انتهاء الحرب أو تجاوز مراحلها الحالية، مشيرًا إلى أن توقعاته تستند إلى احتمالات عدم اتجاه أسعار الفائدة نحو مزيد من الارتفاع لصالح الدولار خلال عام 2027.

وأكد أن هذه العوامل قد تمثل مؤشرات على عودة المعدن الأصفر إلى تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد موجة التراجعات والضغوط التي شهدها خلال الفترة الحالية.