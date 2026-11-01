حزب «المصريين»: المواطن أولًا.. رسائل الرئيس السيسي تترجم مخرجات «منتدى 2026» إلى واقع

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن الكلمة والتوجيهات الحكيمة من الرئيس السيسي التي صدرت عقب ختام منتدى مصر 2026 تعكس بوضوح مدى التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى نبض الشارع المصري، وتحويل الأفكار والتوصيات إلى واقع ملموس يمس حياة المواطن بشكل مباشر ومستدام.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن اعتماد المخطط السنوي المقترح وتنفيذ المخرجات وفق جدول زمني محدد ومؤشرات قياس أداء معلنة للجميع، يجسد أعلى درجات الشفافية والمسؤولية، ويؤكد أن المواطن المصري كان وسيظل دائمًا في قلب واهتمام الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن التوجيه بالتوسع في برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، والاحتفاء بالنماذج المتميزة في الميادين العامة، إلى جانب إطلاق برنامج "دولة الابتكار"، يمثل خطوة استراتيجية لبناء جيل جديد قادر على قيادة المستقبل.

الجمهورية الجديدة تنتقل من الحوار إلى التنفيذ

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن التوجيه ببناء منظومة وطنية مستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخدمات لغة الإشارة لدعم أبنائنا من الصم وضعاف السمع، إلى جانب توفير التأهيل المهني وفرص العمل، يعبر عن رؤية إنسانية وشاملة تعزز دمجهم الحقيقي في المجتمع كشركاء أساسيين في التنمية.

وشدد على الدعم والمساندة الكاملة لهذه التوجيهات السامية، مؤكدًا على الحرص على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على شعب مصر العظيم، موضحًا أن هذه الكلمة لا تعبر مجرد تعبير عن قرارات تنفيذية، بل تمثل خارطة طريق وطنية شاملة ورؤية استراتيجية ثاقبة تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية والتعمير، وترسخ قواعد العمل المؤسسي الخاضع للرقابة الشعبية والتقييم الدوري المباشر.

وأكد أن مصر ستظل قوية بأبنائها، ماضية بثبات ونمو نحو "الجمهورية الجديدة" التي تعلي من قيمة الإنسان وتضع المواطن على رأس أولوياتها أولًا وأخيرًا.