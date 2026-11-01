محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية

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وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين ، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية ، قام مركز ومدينة برج العرب برفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بشارع السكة الحديد ونجع هواره ومراكز الشباب وذلك بقرية بهيج بدائرة برج العرب ، وذلك لتسهيل حركة المشاه وعدم تكدس السيارات .

وتابعت إدارة الرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ، تنفيذ حملات لرفع عدة أطنان من الرديم والانقاض من شوارع الحي ، ونظافة وكنس وتجريف ورفع الأتربة وتجويد الشوارع ورفع مراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وباشر حي أول العامرية ، رفع المخلفات وكفاءة النظافة بالطريق الصحراوي و الخدمات ومناطق العامرية البلد وعبد القادر بحري و قبلي .

وكثف حي ثان المنتزة ، حملات ازالة الاشغالات والتعديات بميدان المندرة قبلي و طريق الكورنيش ، ومنع اي اعتداء على حرم الطريق .

واستهدفت حملات حي وسط ، عددًا من المناطق والشوارع الحيوية شملت، شارع الزهور وميدان الرصافة وأسفل كوبري محرم بك وشارع قنال السويس.

وأسفرت الحملات عن ، رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع المستهدفة ، والتحفظ على 198 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بشرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، إزالة 40 حالة هالك وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري ، والبدء في تنفيذ التمركز الثابت بشارع زين العابدين بحرم بك لضمان عدم عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع.