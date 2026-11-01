قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحتفي بشهر الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات تحت شعار «20 عاماً على بناء واستدامة السلام»
طالب بـ «زراعة بني سويف» يحصد المركز الثاني بمسابقة الابتكار وريادة الأعمال Lavender Life على مستوى الجامعات
الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. طقس خريفي متقلب يضرب مصر وتحذيرات من برودة الليل
للروح الرياضية.. رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عاماً جائزة خاصة
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، برفع كفاءة وتمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين ، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية ، قام مركز ومدينة برج العرب برفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بشارع السكة الحديد ونجع هواره ومراكز الشباب وذلك بقرية بهيج بدائرة برج العرب ، وذلك لتسهيل حركة المشاه وعدم تكدس السيارات .

وتابعت إدارة الرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ، تنفيذ حملات لرفع عدة أطنان من الرديم والانقاض من شوارع الحي ، ونظافة وكنس وتجريف ورفع الأتربة وتجويد الشوارع ورفع مراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وباشر حي أول العامرية ، رفع المخلفات وكفاءة النظافة بالطريق الصحراوي و الخدمات ومناطق العامرية البلد وعبد القادر بحري و قبلي .

وكثف حي ثان المنتزة ، حملات ازالة الاشغالات والتعديات بميدان المندرة قبلي و طريق الكورنيش ، ومنع اي اعتداء على حرم الطريق .

واستهدفت حملات حي وسط ، عددًا من المناطق والشوارع الحيوية شملت، شارع الزهور وميدان الرصافة وأسفل كوبري محرم بك وشارع قنال السويس.

وأسفرت الحملات عن ، رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع المستهدفة ، والتحفظ على 198 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بشرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، إزالة 40 حالة هالك وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري ، والبدء في تنفيذ التمركز الثابت بشارع زين العابدين بحرم بك لضمان عدم عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية تمهيد الطرق لتحقيق السيولة المرورية رفع المعاناة عن المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

شوبير

زيارة هاني أبوريدة إلى تركيا تثير التساؤلات .. «شوبير»: ماذا يحدث بين محمد صلاح ومنتخب مصر؟

ترشيحاتنا

"واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

منها تثبيت الرسائل.. "واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

في الآيفون والأندرويد.. كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

الحواسيب المحمولة تتحول إلى ماسحات ضوئية ذكية فما القصة؟

تقنية ثورية ..الحواسيب المحمولة تتحول إلى ماسحات ضوئية ذكية فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد